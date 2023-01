Último adeus ao sacristão morto em ataque terrorista em Espanha

Último adeus a Diego Valencia, o sacristão morto num ataque terrorista, em Espanha. O caixão com o corpo chegou nesta quinta-feira à igreja de Algeciras para ser velado e para recebe um última homenagem da família e amigos; ainda chocados com o ataque brutal de quarta-feira, nesta localidade do sul do país.Quatro outras pessoas ficaram feridas e entretanto surgiram mais informações sobre o atacante: trata-se de um cidadão marroquino de 25 anos que vivia num apartamento no centro da cidade de Cádiz.

De acordo com as autoridades, o ato de Yasine Kanjaa foi considerado como como Salafismo, com motivações terroristas. No entanto, nas palavras do Ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, "não existiam provas de radicalização".

O caso está agora nas mãos do Tribunal - Audiência Nacional. Segundo a justiça espanhola enquanto a vítima estava no chão, antes do golpe final, o atacante "segurou a catana com as duas as mãos, olhou para o céu e gritou algumas palavras em árabe, entre elas palavra "Alá". Durante as buscas à casa do agressor, foram apreendidos vários elementos para investigação e os documentos que permitiram identificar este atacante - que também vão ser analisados mais profundamente.