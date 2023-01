Trump está de volta e quer voltar a ser presidente dos EUA já em 2024

O ex-presidente Donald Trump esteve este sábado nos estados de New Hampshire e Carolina do Sul para dar o pontapé de saída à campanha eleitoral rumo à Casa Branca.

Perante plateias de apoiantes convictos, Trump apresentou-se "mais zangado" e "mais comprometido" para vencer as primárias republicanas e suceder a Biden à frente dos Estados Unidos da América (EUA).

A eleição de 2024 é a nossa única oportunidade para salvar o nosso país e precisamos de um líder que esteja pronto para o fazer no primeiro dia Donald Trump Ex-presidente dos EUA

Em ambos os estados, Trump apostou no tema da imigração e da criminalidade, lembrando o seu famoso muro na fronteira com o México, para cativar as audiências

Os dois processos de destituição de que já foi alvo - protagonizando um facto inédito na história do país - não demoveram o republicano de se apresentar novamente aos eleitores, sendo para já o único candidato do partido na corrida à presidência.

Entre os possíveis adversários republicanos, estão o governador da Florida, Ron DeSantis, o ex-vice-presidente Mike Pence e a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, que foi embaixadora de Trump nas Nações Unidas, só devem iniciar as suas campanhas nos próximos meses.

O sonho de "voltar a fazer a América grande" recuperou assim um novo fôlego com Trump a assumir-se como o único "líder" preparado "para salvar o país" através de uma vitória já nas próximas eleições de 2024.