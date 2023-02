Chegou ao fim a visita do Papa ao Sudão do Sul. Uma deslocação onde Francisco proferiu alguns dos discursos políticos mais contundentes dirigidos às autoridades sudanesas.

Antes de embarcar num avião com destino a Roma, o líder da Igreja católica despediu-se este domingo do país anfitrião com a celebração de uma homilia.

Perante uma audiência de cerca de 70 mil pessoas reunidas em Juba, a capital,, Francisco voltou a usar da palavra para deixar uma mensagem de paz e reconciliação.

A visita ecuménica ao Sudão do Sul – país mais jovem do mundo e com 36% de católicos - tem desde o início um objetivo claro: encorajar os líderes políticos a deporem as armas e retomarem o acordo de paz de 2018 para pôr termo à guerra civil.