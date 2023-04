De Euronews

Enquanto não se alcança um cessar-fogo entre as forças em confronto no Sudão, continuam os combates.

Foram ouvidos tiros e explosões em Cartum e houve violência generalizada em áreas remotas.

O grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF) concordava com uma trégua de 72 horas que teria inicio na manhã de sexta-feira, no entatnto as Forças Armadas do Sudão não manifestaram qualquer interesse em tréguas.

O cessar-fogo de 24 horas, declarado na quarta-feira à noite, trouxe apenas uma acalmia residual, mas permitiu que aproximadamente 20.000 pessoas aproveitarassem para fugir da violência.

As Nações Unidas estimam que pelo menos 400 civis morreram e quase 3200 ficaram feridos nos confrontos na capital, Cartum, e em outras partes do país, inclundo a província de Darfur.

Na expectativa da necessidade de uma evacuação do pessoal da embaixada dos EUA no Sudão, Washington está a destacar forças para a África Oriental.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu um cessar-fogo de pelo menos três dias, que coincidiria com o feriado de Eid Al-Fitr, que assinala o fim Ramadão, e iria permitir que as pessoas fugissem das zonas de conflito e procurassem tratamentos, alimentos e outros suprimentos urgentes.