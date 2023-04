Sudaneses também querem fugir do Sudão

De Euronews

As 72 horas de cessar-fogo no Sudão podem ter parado por agora os tiros, mas não afastaram a ameaça de uma guerra civil. Quem ficou sabe que a trégua tem o fim marcado. Quando os estrangeiros se forem embora o país volta a mergulhar num conflito, do qual sobretudo os mais frágeis, não têm como fugir.

Impedidos por razões económicas, familiares e até de saúde, muitos sudaneses veem-se obrigados a esperar por uma paz que dificilmente está para chegar.

Desde o início dos combates, apenas 17 máquinas num hospital da capital asseguram a diálise a quem precisa

"Os doentes devem fazer a diálise de dois em dois dias. Há doentes que não a fazem há 10 dias. Se um doente não a fizer duas ou três vezes por semana, tem 80% de hipóteses de morrer, porque a água entra nos pulmões", explica Othman Taj el-Dein, médico e diretor do departamento hospitalar dedicado ao tratamento dos rins.

Países vizinhos acolhem refugiados

Apesar da falta de transporte, alguns sudaneses já conseguiram fugir do país. Muitos dirigem-se ainda para os países vizinhos a pé. Pelas contas Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Chade, Sudão do Sul e Egito terão acolhido cerca de 25 mil refugiados desde o início do conflito.