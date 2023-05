Combates continuam após entrada em vigor de nova trégua

De Euronews

Cessar-fogo no Sudão começava às 21h45 desta segunda-feira, mas combates e raides aéreos prolongaram-se pela noite dentro

A entrada em vigor de uma nova trégua no Sudão não impediu a continuação dos combates e raides aéreos em Cartum.

O cessar-fogo negociado entre as fações rivais na Arábia Saudita começava às 21h45 desta segunda-feira, mas durante a noite registaram-se novos ataques, tanto na capital como noutras partes do país.

O enviado especial da ONU para o Sudão enviou um apelo ao respeito da trégua.

Volker Perthes, enviado especial da ONU para o Sudão:"Ambas as partes têm pedido que condene as ações respetivas do lado oposto. Peço a ambos que ponham fim aos combates e voltem ao diálogo a favor do Sudão e do seu povo."

Até ao momento, todas as tentativas para pôr fim à espiral de violência falharam. O novo cessar-fogo deveria permitir a passagem de civis e a entrada de ajuda humanitária para o Sudão. O conflito iniciado a 15 de abril e que opõe o Exército liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhan aos paramilitares das Forças de Apoio Rápido lideradas pelo general rebelde Mohamed Hamdane Daglo fez, até ao momento, cerca de mil mortos e mais de um milhão de deslocados.