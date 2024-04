Girafa de espécie rara sai à rua pela primeira vez no Zoo de Chester

De Euronews

A girafa nasceu a 12 de março deste ano e é de uma espécie rara conhecida por Rothschild. Esta espécie é a mais alta do planeta, podendo chegar aos seis metros de altura.

O Jardim Zoológico de Chester, no Reino Unido, registou um momento histórico, esta semana, quando uma girafa com duas semanas de idade, de uma espécie rara, saiu à rua pela primeira vez.

A girafa, chamada Edie em homenagem ao Lago Edward no Uganda, é da espécie Rothschild, que foi praticamente erradicada do Quénia, Uganda e Sudão, devido à perda de habitat e à caça pela sua carne.

De acordo com as agências internacionais, restam apenas 2500 girafas desta espécie, cuja maioria se encontram em jardins zoológicos e apenas 700 em estado selvagem em santuários do Quénia e do Uganda.

Segundo os tratadores de Edie, citados pelas agências internacionais, a jovem girafa, que nasceu a 12 de março deste ano, já mede mais de 1,80 metros de altura e pesa 100 quilogramas.

As Rothschilds são conhecidas por serem as girafas mais altas e, portanto, os mamíferos mais altos do planeta, podendo chegar aos seis metros de altura. Para além disto, esta espécie é a única que pode, ocasionalmente, crescer até cinco ossículos, isto é chifres, enquanto as outras girafas têm apenas dois.