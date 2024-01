De Euronews Green

Ao contrário dos seres humanos, a estrutura ocular de animais como as abelhas e os beija-flores permite-lhes ver a luz ultravioleta.

Alguma vez quiseste saber como é que os animais vêem o mundo? Em breve, isso poderá ser possível, uma vez que a nova tecnologia permite conhecer a forma como eles percepcionam as cores.

Animais diferentes percepcionam o mundo de forma diferente devido ao modo como os seus olhos funcionam. Os seres humanos têm três tipos de células sensíveis à cor, chamadas células cónicas, na retina, que nos permitem ver os comprimentos de onda da luz vermelha, verde e azul. As misturas destas três cores constituem o arco-íris de tonalidades que vemos todos os dias.

Para compreender como estas criaturas comunicam e interagem com o mundo que as rodeia, os cientistas podem reconstruir a sua visão do mundo. Mas os métodos tradicionais para o fazer são muitas vezes demorados, requerem iluminação específica ou não permitem captar imagens em movimento.

Agora, uma nova tecnologia está a permitir que ecologistas e cineastas produzam vídeos que recriam as cores que os diferentes animais vêem com mais de 90% de precisão.

Como uma abelha vê alguém a aplicar protetor solar. Daniel Hanley

Como funciona a câmara de visão ocular animal?

"Há muito que somos fascinados pela forma como os animais vêem o mundo", afirma Daniel Hanley, um dos autores da investigação e professor assistente de biologia na Universidade George Mason.

Hanley acrescenta que os animais tomam frequentemente decisões cruciais sobre alvos utilizando objetos em movimento, o que torna as imagens em movimento vitais para os compreender.

O novo sistema de câmaras grava em quatro canais de cor diferentes: azul, verde, vermelho e UV. As imagens são depois processadas com base no que já se sabe sobre os receptores de luz nos olhos dos animais para criar uma representação exata do que vêem.

"O sistema de câmaras e o pacote de software associado permitirão aos ecologistas investigar a forma como os animais utilizam as cores em exibições comportamentais dinâmicas, a forma como a iluminação natural altera as cores percepcionadas e outras questões que até agora não tinham sido abordadas devido à falta de ferramentas adequadas", escrevem os investigadores.

A tecnologia foi desenvolvida por investigadores da Universidade de Sussex, no Reino Unido, e do Hanley Color Lab da Universidade George Mason, nos EUA. Utiliza câmaras que qualquer pessoa pode comprar, software de código aberto e impressão 3D, permitindo a outras equipas de todo o mundo recriar a visão do olho do animal.

Veja o vídeo acima para ter uma visão animal do mundo.