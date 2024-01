A indústria dos animais de estimação cresce acentuadamente

A indústria mundial de animais de estimação está a transformar-se num mercado extremamente competitivo. A posse de animais de estimação a partir de 2020 aumentou mais de 50 por cento em países europeus como o Reino Unido, a Alemanha e a França.

Neste episódio do The Exchange, centramo-nos na indústria multimilionária dos animais de estimação. As pessoas estão a fazer um esforço extra para cuidar dos seus queridos animais de estimação e, por conseguinte, a indústria está a crescer na América do Norte e na Europa. Falámos com Sonia Morgan, a CEO da Pet Travel EU, que se dedica ao transporte dos nossos amigos patudos. Também visitámos um centro de dia para cães, que toma conta dos nossos animais de estimação enquanto trabalhamos, e recebemos as últimas notícias de Jeff Hamilton, CEO da Nestlé Purina, que nos contextualiza a dimensão da indústria dos animais de estimação.

O sector está a crescer rapidamente e os analistas preveem que esta indústria valerá meio bilião de dólares até 2030.

O mercado de animais de estimação em mudança

Uma área da indústria dos animais de estimação que está a registar um crescimento significativo é a dos alimentos. Jeff Hamilton, CEO da Nestlé Purina Petcare Europe, explicou que, à medida que os humanos se tornam mais conscientes dos alimentos que consomem, estão a fazer o mesmo em relação aos nossos animais de estimação.

"Os donos de animais de estimação ainda estão em transição da alimentação caseira para a alimentação comercial. Este aspeto continuará a ser um motor de crescimento fundamental para a categoria, que passará a ter produtos com menor teor de carbono e embalagens mais recicláveis. Por isso, estamos a dedicar muita energia à nossa própria parte e a criar soluções nutricionais mais específicas, que respondam especificamente às necessidades nutricionais dos animais de estimação".

Okazoo é um centro de cuidados para animais de estimação situado no coração da capital belga, Bruxelas. A empresa é apaixonada pelo bem-estar dos animais e compromete-se a manter os nossos amigos patudos entretidos e bem tratados enquanto os seus donos estão a trabalhar. O negócio começou em 2010, quando a proprietária Karina Koche notou uma brecha no mercado. Desde então, a empresa tornou-se uma fonte de confiança para os donos de cães em toda a cidade.