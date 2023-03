Papa Francisco internado devido a uma infeção respiratória

O PapaFrancisco foi internado esta quarta-feira e, de acordo com o Vaticano, permanecerá no hospital Gemelli, em Roma, nos próximos dias. O sumo pontífice da Igreja Católica "sofre de uma infeção respiratória" e terá de se submeter a "alguns dias de tratamento médico", lia-se no comunicado divulgado pela Santa Sé.

As audiências papais foram canceladas até sexta-feira. Por agora não se sabe se o Papa Francisco participará nas atividades da Semana Santa no Vaticano, que arrancam este domingo.