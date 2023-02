Os terramotos que deixaram um rasto de destruição na Turquia e Síria, provocaram desgosto mas também momentos de esperança e alívio.

Um bebé de dois meses foi resgatado depois de resistir 29 horas entre os escombros de um edifício que desmoronou na cidade turca de Hatay

Numa outra operação de resgate, ao espreitar por uma pequena brecha, as equipas de salvamento veem um sobrevivente ... é um homem de 62 anos. Outros membros da família já tinham sido resgatados. No total, sete pessoas estavam em casa, a dormir, quando foram apanhadas pelos sismos de segunda-feira. Durante horas, debaixo dos escombros, tinham falado entre si, encorajando-se.

Noutra zona, entre montanhas de destroços, uma mulher chama pela família. Face a tanta destruição e ausência de resposta, avança a sensação de desespero.

Hora após hora, é com as próprias mãos que as pessoas fazem as buscas entre os edifícios ruídos. Entretanto, esperam que as equipas de resgate cheguem com equipamento especializado.

Ninguém desiste, apesar da enorme tarefa e de uma série de réplicas. De momento, a prioridade é a vida, há pouco tempo para lamentar

Um sobrevivente disse: "Há, agora, mais pessoas debaixo dos escombros do que as que se encontram acima".