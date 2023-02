Jens Stoltenberg abandona liderança da NATO no final de setembro

Jens Stoltenberg pretende abandonar o cargo de secretário-geral da NATOno final do mandato, que termina em outubro. O anúncio foi feito este domingo por uma porta-voz da organização, que lembrou que o ex-primeiro-ministro da Noruega permanece nas atuais funções desde 2014.

"[Stoltenberg] não tem a intenção de pedir um novo prolongamento do mandato", afirmou a porta-voz na NATO, Oana Lungescu, recordando que o mandato do secretário-geral foi prorrogado três vezes, estando nove anos no cargo.

Em março de 2022, após a invasão russa da Ucrânia, os dirigentes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) decidiram prolongar o mandato de Stoltenberg até 30 de setembro deste ano.

Esperava-se que o economista e político norueguês e antigo líder do Partido Trabalhista (até 2013) assumisse o cargo de chefe do Banco Central nos meses seguintes, mas acabou por desistir do cargo.