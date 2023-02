Partido de Olaf Scholz sofre revés eleitoral em Berlim

Na capital alemã, os conservadores venceram as eleições locais, que tiveram lugar este domingo.

As primeiras projeções mostram que a força política de centro direita, União Democrata cristã lidera com cerca de 28% dos votos, impondo uma dura derrota ao partido socialista do atual chanceler Olaf Scholz, que há mais de 20 anos que não perdia as eleições para o Parlamento de Berlim.

Agora, a rondar os 18% dos votos pode mesmo acabar em terceiro lugar, atrás dos Verdes. Apesar de se tratar de uma derrota a nível local, não deixa de acontecer numa altura em que Scholz é criticado, desde logo pela hesitações no apoio militar à Ucrânia.

As eleições para o hemiciclo da capital alemã tiveram de ser repetidas depois da justiça ter considerado que houve irregularidade na última votação realizada há dois anos.

Eleições regionais em Itália são primeiro teste à liderança de Meloni

Este domingo esta também a ser dia de eleições regionais em Itália. Os habitantes das regiões da Lombardia e Lácio, as mais populosas do país, votam até esta segunda feira de manhã para escolher os representantes das assembleias locais, naquele que é considerado o primeiro teste à liderança de extrema-direita Giorgia Meloni, no cargo de primeira-ministra há mais de três meses.