Milhares de pessoas manifestaram-se, este sábado, no centro de Berlim contra o aumento do custo de vida. Para além disso, os manifestantes pediam a tributação dos mais ricos. De acordo com as autoridades, o protesto, convocado por grupos de esquerda e movimentos ambientalistas, contou com pelo menos três mil pessoas.

A inflação na Alemanha atingiu 10.4%, o nível mais alto em mais de 70 anos, de acordo com números divulgados na sexta-feira.

O governo já adotou, por exemplo, várias medidas para mitigar o aumento dos preços da energia, no entanto, o descontentamento no país continua a ser generalizado.