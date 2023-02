EUA abatem quarto objeto não-identificado em uma semana

São objetos voadores por enquanto não-identificados e a origem provável não é nenhuma civilização extraterrestre, mas algo bem terreno, como uma potência apostada em espiar os Estados Unidos.

A aviação norte-americana abateu o quarto destes objetos a sobrevoar a América do Norte em apenas uma semana. Isto aconteceu por cima do Lago Huron, no norte do país, que separa o Canadá dos Estados Unidos. Antes, dois outros objetos tinham sido abatidos no Canadá no sábado, e no Alasca, sexta-feira... só o primeiro desta série de objetos foi identificado... os norte-americanos dizem que se tratava de um balão-espião chinês. Pequim nega a acusação.