Investigadores divulgam imagens inéditas do Titanic naufragado

Imagens raras do mítico navio de cruzeiro afundado no Atlântico, Titanic, foram agora divulgadas.

A ONG, Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) realizou um documentário de 80 minutos, com imagens inéditas, recolhidas durante a primeira visita ao navio desde o naufrágio, em abril de 1912.

A expedição, liderada por Robert Ballard foi realizada em 1986, em parceria com o Instituto Francês para a Exploração do Mar.

Ballard, conceituado arqueólogo submarino, ficou conhecido pela descoberta dos destroços do Titanic e do couraçado alemão, Bismarck.

O RMS Titanic, construído para ser o navio de cruzeiro mais luxuoso e seguro do mundo, realizou a viagem inaugural em abril de 1912, partindo do porto de Southampto, em Inglaterra, em direção a Nova Iorque. Ao quarto dia de viagem, a 14 de abril, o navio colidiu com um iceberg e naufragou.

Na tragédia morreram mais de 1.500 das 2.200 pessoas que seguiam a bordo.

A divulgação destas imagens inéditas foi programada para coincidir com o lançamento de uma versão "remasterizada" em 4K 3D do grande êxito do cinema, o filme Titanic, de James Cameron, estreado há 25 anos.