"Restos humanos" encontrados nos destroços do Titan

De Euronews

Investigadores esperam obter resposta para implosão trágica do submergível

A Guarda Costeira dos Estados Unidos diz ter encontrado o que poderá ser "restos humanos" nos destroços do submergível Titan, que implodiu no passado dia 18 quando mergulhava em direção aos escombros do Titanic, no Atlântico Norte, com cinco ocupantes a bordo.

Os restos vão ser analizados por uma equipa especializada e os investigadores esperam poder recolher "elementos cruciais de compreensão da causa da tragédia", segundo o responsável pela equipa que conduz o inquérito.