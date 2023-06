Oxigénio do submergível desaparecido esgota-se até quinta-feira

De Euronews

Buscas decorrem a quatro mil metros de profundidade. Titan desapareceu perto da ilha da Terra Nova

É verdadeiramente em contrarrelógio que as autoridades norte-americanas e canadianas procuram vestígios do submergível desaparecido no Atlântico Norte.

As expetativas não são as mais otimistas, tendo em conta que as reservas de oxigénio deverão esgotar-se até esta quinta-feira de manhã.

Há cinco pessoas a bordo do Titan, desaparecidas pouco tempo depois do início da expedição aos destroços do Titanic.

"Cerca de uma hora e 45 minutos após a imersão, o Polar Prince perdeu todas as comunicações com o Titan. O Polar Prince realizou uma busca inicial e depois solicitou a ajuda da guarda costeira. A guarda costeira de Boston assumiu a responsabilidade de coordenar a missão de resgate e ativou imediatamente os meios de busca", explicou o capitão Jamie Frederick, da guarda costeira dos EUA.

As buscas decorrem a profundidades de quatro mil metros e estendem-se por uma vasta zona de vinte mil quilómetros quadrados perto da ilha da Terra Nova.

Cada lugar nesta expedição organizada pela OceanGate custa 250 mil dólares. No interior do submergível estarão o dono da empresa, um explorador britânico, um especialista francês do Titanic, e ainda um pai e filho paquistaneses, membros de uma das mais abastadas famílias daquele país.

Esta era a terceira viagem que a empresa efetuava ao Titanic, que repousa no fundo do oceano desde 1912.