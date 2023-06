Confirmada a morte dos cinco ocupantes do Titan

De Euronews

Anúncio feito pela Guarda Costeira dos Estados Unidos que já notificou as famílias

A Guarda Costeira dos Estados Unidos (EUA) confirmou que os destroços encontrados por um robot perto dos escombros do Titanic eram do submersível turístico****Titan que desapareceu no passado domingo com 5 pessoas a bordo.

"Após consulta com especialistas do comando unificado, os destroços são consistentes com a perda catastrófica da câmara de pressão. Depois desta constatação, notificámos imediatamente a família," anunciou em Boston o Contra-almirante John Mauger, da Guarda Costeira dos EUA.

No interior do submersível estavam 5 pessoas, o piloto e quatro passageiros que pagaram uma fortuna para ver os destroços do Titanic a uma profundidade de quase 4.000 metros.

Minutos antes da declaração das autoridades norte-americanas, a empresa responsável pela expedição emitiu uma curta declaração onde dizia "acreditar" que "o piloto e diretor-executivo, Stockton Rush, juntamente com os passageiros Shahzada Dawood e seu filho Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet infelizmente se perderam".

O seu desaparecimento do sumersível mobilizou tropas e recursos de cinco países e a busca deixou milhões de pessoas em todo o mundo em suspense.

As autoridades norte-americanas confirmaram entretanto que o submersível desaparecido implodiu perto dos destroços do Titanic.

A operação de busca já tinha na altura ultrapassado a marca crítica das 96 horas debaixo de água, altura em que o ar respirável já deveria ter-se esgotado.