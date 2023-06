Sons subaquáticos aumentaram esperança de um resgate com sucesso no Atlântico Norte das cinco pessoas a bordo do "Titan", incontactáveis desde domingo

As buscas pelo submersível do Titanic intensificam-se à medida que se entra nas derradeiras horas do prazo de vida dentro do "Titan", onde estarão cinco pessoas que embarcaram no domingo para uma aventura subaquática a quase quatro mil metros de profundidade no Atlântico Norte.

As operações estão agora a ser reforçadas com barcos europeus, equipados com robôs de mergulho a alta profundidade e outros submersíveis no tripulados, que deverão varrer o fundo do mar de uma área agora mais limitada, onde foram registados ruídos subaquáticos na terça e quarta, sem no entanto se concretizarem em resultados concretos.

É um momento extremamente difícil. Temos de nos manter otimistas e esperançosos. Jamie Frederik Capitão da guarda-costeira dos EUA

"Estamos mesmo no meio de uma operação de busca e resgate e não quero entrar na discussão de quando a devemos terminar em relação a este caso", afirmou Jamie Frederik, capitão da guarda-costeira dos Estados Unidos, uma das autoridades na coordenação das operações de busca pelo "Titan", ao lado da congénere canadiana e da marinha norte-americana.

O "Titan" está incontactável desde domingo, estando equipado com um sistema de apoio de vida para cinco pessoas e capacidade para 96 horas, prazo prestes a esgotar-se esta quinta-feira de manhã (hora local).

A bordo seguem, de acordo com diversos meios de comunicação, o aventureiro britânico Hamish Harding, de 58 anos; Shahzada e Suleman Dawood, pai e filho, de 48 e 19 anos, de uma das famílias mais abastadas do Paquistão; Paul-Henry Nargeolet, de 77, um antigo mergulhador da marinha francesa; e Stockton Rush, de 61, o diretor-executivo da OceanGate, proprietária e operadora do "Titan".

O submersível é feito de fibra de carbono e titânio; mede 6,7 metros de comprimento; e pode transportar cinco pessoas, normalmente um piloto, um guia e três convidados ou turistas.

As viagens ao Titanic duram normalmente oito horas, das quais três para a descida. A autossuficiência da viagem em curso esgota-se esta quinta-feira. A porta do submersível só pode ser aberta a partir do exterior.

A recente deteção dos sons aumentou a esperança de se poder localizar o veículo submergível não autónomo e de os passageiros se manterem vivos, mas a cada segundo que passa essa esperança reduz-se

Restam poucas horas para encontrar as cinco pessoas a bordo do "Titan", numa aventura turística avaliada em cerca de 230 mil euros, para a qual o empresário português Mário Ferreira, amigo de Hamish Harding, teve lugar reservado durante dois meses, tendo acabado por desistir desta viagem ao Titanic, devido a incompatibilidades de agenda.