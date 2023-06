Porque é que o desaparecimento do submarino Titan deu origem a uma espécie de satisfação

De Jonny Walfisz

Após a confirmação pela Guarda Costeira dos Estados Unidos da trágica perda dos cinco indivíduos que se encontravam a bordo do submersível Titan, Jonny Walfisz pergunta porque é que este caso causou tanto debate e falta de empatia

Após uma intensa operação de busca de cinco dias, foi revelado o resultado devastador da expedição do submersível Titan para explorar os restos do Titanic em águas profundas no Oceano Atlântico. A descoberta de secções importantes do submersível não deixa qualquer esperança de sobrevivência da tripulação de cinco homens, que se presume ter tido morte instantânea quando a embarcação implodiu.

As circunstâncias da tragédia não foram totalmente imprevistas. James Cameron, célebre realizador do icónico filme Titanic de 1997 e veterano de 33 mergulhos no naufrágio, manifestou as suas apreensões quanto ao caráter experimental da engenharia do submersível. Sugeriu que a "arrogância e a prepotência" levaram a uma morte desastrosa.

Durante a última semana, o desaparecimento do submersível captou a atenção geral, gerando uma enxurrada de discussões nas redes sociais e uma extensa cobertura na imprensa.

Nas redes sociais, a discussão foi motivada pelo divertimento geral com a situação. Surgiram pormenores sobre o submersível Titan que aparentemente levaram os comentadores da Internet a um frenesim. Desde o comando bluetooth da PlayStation que adaptaram para controlar a embarcação, até à porta de saída que só pode ser aberta a partir do exterior, todo o projeto parece ter sido concebido para correr mal. Para além disso, cada participante pagou 250.000 dólares pelo prazer, e a ironia não é difícil de ver.

Para além disso, o drama que se desenrolou teve um outro enredo lateral peculiar. Durante o período de buscas, o enteado de um dos passageiros foi a um concerto dos Blink 182 e divulgou as fotografias no Twitter.

É difícil ignorar que a situação do submersível Titan tem ecos do enredo tragicómico do filme de Ruben Östlund, vencedor da Palma de Ouro em 2022, Triangle of Sadness. Em Triangle of Sadness, tal como em muitos dos filmes de Östlund, pessoas ricas têm um fim sombrio em resultado direto dos seus interesses capitalistas excessivamente indulgentes.

Os restos de um casaco e botas na lama do fundo do mar, perto do Titanic AP/Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanograph

No ano passado, "Triangle of Sadness" foi acompanhado por "The Menu", "Glass Onion" e a segunda série de "The White Lotus" como um género emergente descrito como "comer os ricos". Variando entre o terror e a comédia, os três permitiram que o público sentisse prazer em ver as vidas dos mais ricos a serem desfeitas.

Mesmo com a última temporada de "Succession", este ano, há pouca vontade de sentir empatia pelos 0,1% da sociedade. No entanto, o desaparecimento do submersível Titan transformou estas histórias em realidade. Os cinco passageiros da embarcação incluíam Stockton Rush, diretor executivo da OceanGate; o dono de empresas jatos privados Hamish Harding, do Reino Unido; Paul-Henry Nargeolet, um explorador francês com direitos sobre os destroços do Titanic; e a dupla de pai e filho Shahzada e Suleman Dawood, de uma das famílias mais ricas do Paquistão. Suleman tinha apenas 19 anos.

O teor dos comentários também tem funcionado quase como um teste para as suas opiniões políticas.

Ash Sarkar, editora da Novara Media, tweetou: "Se os super-ricos podem gastar 250.000 libras em passeios de vaidade a 2,4 milhas abaixo do oceano, então não estão a ser suficientemente tributados". Sendo uma mulher negra que escreve artigos de opinião de esquerda, Sarkar é um alvo regular de ataques da direita. Este tweet foi classificado como cruel e desumano.

Muitos, no entanto, sublinharam que os comentários de Sarkar vão ao cerne do que tornou os filmes do género "comam os ricos" tão populares. Os tipos de pessoas que têm riqueza suficiente para gastar frivolamente numa viagem aos destroços do Titanic são, provavelmente, os mesmos que têm enraizado as crescentes questões de desigualdade na sociedade.

É também de salientar que a grande escala e os custos da busca dos cinco passageiros ricos a bordo do Titan contrastam fortemente com o barco de migrantes que se afundou ao largo da costa da Grécia este mês, afogando pelo menos 78 refugiados do Afeganistão e do Paquistão.

A situação em torno da tragédia do Titan é, sem dúvida, aterradora. Um pai e um filho e três outros homens morreram em circunstâncias horríveis. O facto de terem estado ali por sua própria vontade dificilmente servirá de consolo para as suas famílias. A forma como grande parte da Internet se envolveu é fascinante.

Apesar de muitos continuarem preocupados com a vida dos passageiros, o tom que muitos adotaram é indicativo do crescente sentimento de desigualdade social. É evidente que se desenvolveu um "apetite" por ver os ricos a "colher o que semeiam".