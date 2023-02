Eleição presidencial na Nigéria este sábado

A Nigéria está a eleger um novo presidente este sábado.

18 candidatos disputam esta eleição, que decorre sob apertadas medidas de segurança.

Bola Tinubu, de 70 anos, do partido no poder APC e o antigo vice-presidente Atiku Abubakar, de 76 anos, do Partido Democrático Popular (PDP) são vistos como tendo as melhores hipóteses de vencer.

Espera-se que o candidato do Partido Trabalhista, Peter Obi, de 61 anos, também consiga um bom resultado.

No país mais densamente povoado de África, com um total de 220 milhões de pessoas, 87 milhões são elegíveis para votar.

As fronteiras da Nigéria permanecem fechadas no dia da eleição e, salvo algumas exceções, como serviços de emergência médica ou polícia, não será permitida a condução de automóveis.

A Nigéria está longe da estabilidade política. Há milícias armadas ativas em algumas partes do país, entre elas as do movimento jihadista, Boko Haram.