Pescador egípcio detido na Grécia recebe uma pena "menor" de 280 anos

Um pescador egípcio que enfrentava uma pena de 4760 anos numa prisão grega foi condenado a séculos de prisão.

H. Elfallah foi considerado culpado esta semana de "contrabando" de quase 500 pessoas da Líbia para a Grécia em novembro de 2022 - incluindo 336 homens, 10 mulheres, 128 rapazes e 9 raparigas - e acabou por ser condenado a uma pena "menor" de 280 anos.

Grupos de ativistas condenaram a decisão do tribunal, dizendo que o pescador - que era um dos migrantes a bordo do navio mas que também dirigia o navio - está a ser utilizado como bode expiatório pelas autoridades gregas.

O pescador egípcio de 45 anos foi encontrado a bordo do navio quando este chegou ao porto de Paleochora, em Creta, no final de novembro.

O barco, que tinha perdido o controlo por causa de ventos fortes perto da costa, enviou um sinal de socorro à Guarda Costeira Grega, que levou o navio para terra e salvou as pessoas a bordo.

O barco tinha partido da Líbia com o objetivo de alcançar as costas italianas, e os migrantes contrabandeados a bordo eram na sua maioria da Síria, Egito, Paquistão, Sudão e Palestina.

Quando as autoridades gregas entraram no barco, prenderam imediatamente sete migrantes que tinham tentado conduzir o navio para um local seguro, incluindo Elfallah e o seu filho de 15 anos de idade, de acordo com a ONG de defesa dos direitos humanos "borderline-europe".

O barco transportava mais de 100 crianças, de acordo com a guarda costeira grega Stefanos Rapanis/AP

A ONG diz que Elfallah não foi responsável pelo contrabando dos quase 500 migrantes a bordo do navio. Elfallah afirma que não queria assumir a direção, mas foi obrigado a fazê-lo devido às circunstâncias terríveis da viagem.

"Elfallah não podia suportar o custo de vários milhares de euros da viagem para si e para o seu filho", escreve a ONG. "Em troca de um preço mais barato, ele e o seu filho concordaram em fazer algumas tarefas - algo que é muito comum nas rotas para a Europa".

O egípcio e o seu filho tinham alegadamente desejado reunir-se com outro filho que já vive no Reino Unido.

Como as fronteiras europeias se tornaram cada vez mais militarizadas nos últimos anos, e a criminalização da migração ilegal só tem sido exacerbada, os contrabandistas deixam agora, normalmente, os migrantes a viajar sozinhos para o outro lado do Mediterrâneo ou do Egeu - atribuindo frequentemente a tarefa de conduzir os barcos aos seus "clientes".

"É evidente que um barco precisa de ser pilotado por alguém, especialmente um barco deste tamanho", escreveu a "borderline-europe" num relatório publicado na semana passada.

"Um barco deste tamanho precisa realmente de várias pessoas para se ocupar da navegação, direção e mecânica. É comum que, se houver pessoas no grupo que tenham pelo menos alguma experiência de navegação, assumam as funções de direção - o que só faz sentido e deve ser do interesse de todos os que afirmam ter em mente o bem-estar das pessoas a bordo".

Segundo a organização, Elfallah foi "apanhado na mira" das autoridades europeias que procuram responsabilizar alguém pelas embarcações migrantes que ainda chegam às costas do continente, apesar dos esforços generalizados para parar estas viagens no seu ponto de partida.

As pessoas que ajudam a tornar as viagens dos migrantes mais seguras a bordo dos navios que os transportam "são detidas e tratadas como criminosos, são punidas para dissuadir os outros, são utilizadas como bodes expiatórios para desviar a atenção da responsabilidade que a Europa carrega com a sua política de fronteiras fechadas que obriga as pessoas a entrar nesses navios e a fazer essas viagens em primeiro lugar", escreve a ONG.

Elfallah foi acusado de "entrada não autorizada" e "transporte não autorizado de 476 nacionais de países terceiros em território grego", com as circunstâncias agravantes de "pôr em perigo a vida dos passageiros", "agir com fins lucrativos" e "pertencer a uma organização criminosa".

Nos termos do artigo 30º da Lei de Migração grega, o pescador poderia ter sido condenado a uma pena de 10 anos por cada pessoa transportada - dando-lhe uma pena total de 4760 anos.