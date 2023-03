A maior coleção de cérebros do mundo

A maior coleção de massa cinzenta do planeta está guardada na cave da Universidade do Sul da Dinamarca. São quase dez mil cérebros preservados em formol. O valor científico é excecional, mas há um problema ético. Os cérebros foram extraídos de doentes internados em instituições psiquiátricas, sem consentimento do paciente ou da família.

"A maioria das instituições dinamarquesas eram hospitais psiquiátricos do Estado e não havia pessoas externas para questionar o que se estava a passar nestas instituições estatais", contextualiza o historiador Jesper Vaczy Kragh.

Apesar da falta de consentimento, o Conselho de Ética dinamarquês determinou no início dos anos 90 que estes poderiam ser usados para investigação.

"Acho que o debate se acalmou e disseram que esta era uma investigação científica muito impressionante e muito útil para se saber mais sobre as doenças mentais. Por isso, penso que é essa a abordagem que temos agora", diz o patologista e responsável pela coleção, Martin Wirenfeldt Nielsen.

Os dez mil cérebros foram extraídos entre 1945 e 1980 por Erik Strömgren, um destacado psiquiatra dinamarquês, juntamente com um neuropatologista, em hospitais psiquiátricos estatais.