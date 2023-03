Netanyahu condena "ataque terroriosta"

O primeiro-ministro israelita descreveu o tiroteio da noite desta quinta-feira feira em Tel Aviv como um "ataque terrorista".

Um atirador abriu fogo na Rua Dizengoff, uma rua popular repleta de lojas e restaurantes. Uma imagem divulgada nas redes sociais mostrou o que se acreditava ser o atacante de pé no meio da estrada enquanto apontava uma pistola.

Segundo as autoridades, três pessoas ficaram feridas, duas em estado grave. O Hamas revelou que o atirador, um jovem de 23 anos, que foi morto pela polícia, era membro da organização.

Tiroteio em Tel Aviv aconteceu horas depois de uma rusga militar israelita

As forças de segurança israelitas disseram ter invadido a aldeia de Jaba para prender suspeitosprocurados por ataques a soldados israelitas na zona. Os suspeitos abriram fogo sobre as tropas israelitas, que dispararam de volta e mataram três pessoas, todas filiadas no grupo militante palestiniano da Jihad Islâmica, disse a polícia.

O Ministério da Saúde palestiniano identificou os homens como Sufyan Fakhoury, 26 anos, Nayef Malaisha, 25 anos e Ahmed Fashafsha, 22 anos, e disse que foram baleados pelo fogo israelita durante a operação militar. Um quarto homem foi hospitalizado com um ferimento de bala na cabeça, acrescentaram as autoridades.