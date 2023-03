O vandalismo e a violência voltou a marcar o regresso à rua dos protestos em França contra a reforma das pensões em discussão na Assembleia Nacional e que visa o aumento da idade mínima da aposentação dos 62 para os 64 anos, justificado com a necessidade de o Estado conseguir garantir os pagamentos aos pensionistas.

A revolta é grande e os sindicatos franceses apelaram este sábado ao Presidente Emmanuel Macron para "consultar o povo" sobre esta reforma do regime das pensões em França.

Foi o sétimo dia de um protesto que este sábado parece ter perdido alguma força, mas ainda assim com as autoridades a estimarem 370 mil manifestantes nas ruas por toda a França, enquanto os sindicatos a apontarem para mais de um milhão de pessoas revoltadas com o Governo.

Um novo protesto está já marcado para quarta-feira, 15 de março, dia em que uma comissão mista de deputados e senadores avalia o texto da proposta antes do voto decisivo nas duas câmaras do Parlamento francês.