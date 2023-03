Tensão no Médio Oriente: Irão e Arábita Saudita firmam acordo diplomático

Depois de sete anos de tensões, o Irão e a Arábia Saudita acordaram restabelecer as relações diplomáticas e reabrir as suas embaixadas em dois meses. O acordo foi "apadrinhado" pelo Presidente chinês Xi Jinping.

Um importante avanço diplomático, alcançado em Pequim e negociado com o apoio da China, que diminuiu as possibilidades de um conflito armado entre estes países rivais do Médio Oriente.

Uma grande vitória diplomática para os chineses - no momento em que os EUA vão abandonando, lentamente, a região - e quando se tem tentado pôr fim a uma longa guerra no Iémen. Conflito no qual tanto o Irão como a Arábia Saudita estão, profundamente, "entrincheirados".

As Nações Unidas saudaram esta aproximação entre os dois países e agradeceram à China pelo seu papel.

"As boas relações de vizinhança entre o Irão e a Arábia Saudita são essenciais para a estabilidade da região do Golfo". Stéphane Dujarric Porta-voz da ONU

Os EUA tambémse congratularam com este acontecimento. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre afirmava que "quaisquer esforços para ajudar a pôr fim à guerra no Iémen e a diminuir as tensões na região do Médio Oriente" são bem-vindos.