Muçulmanos reuniram-se na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, para as orações da noite, enquanto se preparam para o início do mês do Ramadão.

GRANDE TEXTO As multidões reúnem-se no complexo de Al-Asqa para o início do mês santo

O complexo de Al-Aqsa, conhecido pelos judeus como o Monte do Templo, é o ponto central para muitos muçulmanos, especialmente durante o mês sagrado.

ONU apela à calma entre os líderes israelitas e palestinianos

Mas com o Ramadão este ano a coincidir com o cenário dos piores confrontos israelo-palestinianos dos últimos anos, há preocupações de uma intensificação da violência durante o mês santo dos muçulmanos. A ONU fez umapelo a todos os líderes para se absterem de ações provocatórias nesta altura sensível.

Para a maioria das famílias muçulmanas o Ramadão é um momento de celebração - Na cidade de Ramallah, na Cisjordânia, milhares de pessoas aplaudiram a iluminação de uma lanterna gigante como parte dos eventos culturais que marcam o Ramadão.

O Ramadão é um mês de jejum desde o amanhecer até ao anoitecer, oração e devoção religiosa para centenas de milhões de muçulmanos em todo o mundo.