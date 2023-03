Bielorrússia e Irão estreitam laços enquanto mantêm apoio à Rússia

O Presidente bielorrusso foi recebido, em Teerão, pelo seu homólogo iraniano Ebrahim Raisi, esta segunda-feira.

Alexander Lukashenko chegou à capital do Irão, no domingo à noite, para uma visita oficial.

De acordo com o gabinete de Lukashenko, os dois chefes de Estado discutem o desenvolvimento das relações bilaterais, com ênfase no comércio e na cooperação económica. Mas também, e de acordo com a agência noticiosa oficial do Irão, a cooperação em domínios como a indústria, a agricultura e os transportes.

No meio da atual guerra na Ucrânia, Bielorrússia e Irão têm mantido laços estreitos com a Rússia e apoiado Moscovo.