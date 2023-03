Governo dos EUA intervém em nova crise bancária

O governo norte-americano interveio para estancar uma crise na banca, depois da falência do Silicon Valley Bank e do Signature Bank. O fantasma da crise causada em 2008 pela falência do Lehman Brothers está bem presente e a administração Biden tomou medidas para garantir todos os depósitos nestes dois bancos.

Num tweet, o presidente prometeu responsabilização dos culpados por esta nova crise bancária. Uma medida conjunta do Departamento do Tesouro, da Reserva Federal e da Agência Federal de Depósitos garante a segurança dos clientes dos dois bancos afetados.

Entretanto, outro banco, o First Republic Bank, anunciou que recorria a fundos públicos para melhorar a saúde financeira.