Credit Suisse cai quase 23% em bolsa

Os contínuos problemas do gigante bancário Credit Suisse estão a contagiar a banca europeia, que registou perdas acentuadas em bolsa na sessão desta quarta-feira.

O BNP Paribas caiu 11,5%, a Societe Generale,1%, o Commerzbank 9,5% e o Deutsche Bank 8,1%.

A queda das ações do Credit Suisse acontece depois do seu principal acionista, o Banco Nacional Saudita, ter excluído a possibilidade de fazer novos investimentos.

Nos últimos dias, os mercados europeus foram particularmente afetados. Primeiro com a queda do Silicon Valley Bank e agora com as más notícias para o Credit Suisse.

Na manhã desta quarta-feira, as principais bolsas negociavam no vermelho.

Paris caiu 3,25%, Londres 2,34%, Frankfurt 2,61% e Milão 3,61%.