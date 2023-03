Após quase dois anos de cativeiro, o jornalista francês Olivier Dubois já está em liberdade.

Dubois chegou ao aeroporto de Niamey, capital do Níger, esta segunda-feira. na companhia de um trabalhador humanitário norte-americano, Jeffery Woodke, raptado por extremistas em 2016.

A smiling and visibly moved Olivier Dubois, a French journalist, was freed almost two years after his kidnapping by jihadists in Mali. He arrived at Niamey airport in Niger on Monday, alongside Jeffery Woodke, an American humanitarian worker who was held hostage since 2016.

Olivier Dubois, um jornalista independente, foi raptado a 8 de abril de 2021 por um grupo extremista com ligações à Al-Qaeda.

Queria prestar homenagem ao Níger e ao seu know-how neste tipo de missão delicada e também à França Olivier Dubois Jornalista francês

"É um pouco impressionante ver todos estes microfones, sou eu que normalmente tenho o microfone na mão. Só para dizer que obviamente é enorme para mim estar aqui; ser livre. Não o esperava de todo. Queria prestar homenagem ao Níger e ao seu know-how neste tipo de missão delicada e também à França e a todos aqueles que me permitiram estar aqui hoje", disse o jornalista Olivier Dubois.

Os refêns foram recuperados pelas autoridades nigerianas antes de serem entregues às autoridades francesa e norte-americana.

Reagindo às notícias, o presidente francês Emmanuel Macron expressou "enorme alívio" e gratidão às autoridades do Níger.