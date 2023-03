Unionistas da Irlanda do Norte vão votar contra acordo entre Reino Unido e a UE

O Partido Unionista Democrático vai rejeitar a solução que Londres e Bruxelas acordaram para a fronteira entre as duas Irlandas. Os oito representantes do DUP na Câmara dos Comuns vão votar contra na próxima quarta-feira. O acordo deve passar na mesma, mas o voto contra do maior partido unionista da Irlanda do Norte é um revés para o primeiro-ministro britânico. O DUP não acredita que o "travão" que permite ao parlamento da Irlanda do Norte vetar alterações a leis europeias que tenham de aplicar-se ao seu território funcione.