Quatro mortos em ataque com drones russos que atingiu uma escola na Ucrânia

Quatro pessoas foram mortas e mais de 20 ficaram feridas, entre elas uma criança, num ataque com drones russos a Rychiv, uma cidade a cerca de 80 quilómetros de Kiev, na terça-feira à noite. Os dados foram atualizados já ao final da manhã de quarta-feira.

O ataque "destruiu parcialmente" uma escola secundária e duas residências de estudantes do ensino secundário, de acordo com as autoridades ucranianas.

No local deflagrou um incêndio, que queimou mais de 300 metros quadrados, e que foi extinto pouco antes das sete horas da manhã, hora local, cinco da manhã em Lisboa, adiantavam as mesmas fontes.

Os corpos foram encontrados ao início da manhã. Entre eles o do condutor de uma ambulância que chegou ao local após o ataque, adiantava a Procuradoria-Geral da Ucrânia nas redes sociais. Poderia haver, ainda, outras pessoas sob os escombros dos edifícios que ruíram.

O chefe da polícia da região de Kiev, Andrey Nebytov, referia que "mais de 200 pessoas foram evacuadas" e que as "primeiras explosões na escola ocorreram por volta das 3 da manhã", seguindo-se outras mais tarde.

De acordo com a Força Aérea ucraniana as forças de Moscovo lançaram, a partir de Bryansk, 21 drones de combate Shahed-136/131, de fabrico iraniano, contra o país. Um ataque que começou pouco antes das 00h de quarta-feira. Segundo a mesma fonte 16 deles foram abatidos.

O Presidente ucraniano reagia nas redes sociais criticando o "terror russo" e "ataques criminosos" em apenas uma noite.