Moscovo intensificou os ataquesno sul e leste da Ucrânia e as sirenes de ataque aéreo dispararam em grande parte do país.

As forças russas atacaram infra-estruturas críticas em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, e lançaram vários ataques a infra-estruturas energéticas em Zaporizhzhia.

O Secretário da Câmara Municipal de Zaporizhzhia, Anatolii Kurtiev, disse que a cidade tinha sido atingida 17 vezes numa hora, o que, segundo ele, representa o período de ataques mais intenso desde o início da invasão em larga escala em Fevereiro de 2022.

A luta na Ucrânia intensificou-se desde quinta-feira. Os serviços secretos militares ucranianos disseram que as forças russas lançaram uma ofensiva nas regiões parcialmente ocupadas de Donetsk e Lugansk, com o objectivo de conseguir o controlo total de toda a região industrial do Donbass.

Nova ofensiva russa

Na linha da frente, em Sumy, no nordeste do país, os soldados preparam-se para uma nova ofensiva russa. Os militares russos estão a pouco mais de um quilómetro de distância das tropas ucranianas

Segurança nuclear

Enquanto continuam os combates, o diretor da AIEA (Agência Internacional de Energia Atómica), Rafael Grossi, encontra-se em Moscovo para conversações sobre segurança nuclear na Ucrânia.

Tem havido combates em torno de várias instalações nucleares, o que suscita receios de um incidente nuclear.

Explosão mortal em zona industrial de Kiev

Pelo menos quatro pessoas morreram numa explosão numa antiga fábrica **na capital ucraniana,**Kiev.

Uma dezena de pessoas estaria dentro do edifício quando a detonação ocorreu.

Além dos serviços de socorro, várias pessoas deslocaram-se até ao local.

Uma mulher explica que quando percebeu que a explosão tinha sido perto da oficina do marido e não conseguiu falar com ele por telefone, decidiu vir ate ao local.