"Defendemo-nos, defendemo-vos", diz presidente ucraniano

Volodymyr Zelenskyy, disse quinta-feira que o seu país vê a Europa como "o caminho para casa" e afirmou que, com a "guerra total" lançada pela Rússia, o Kremlin está a tentar "aniquilar o modo de vida europeu da Ucrânia".

"Para a Ucrânia, a Europa é o caminho de casa. Estou aqui para defender o caminho de regresso para todos os ucranianos, de todas as idades, estatuto social e convicções religiosas", disse Zelenskyy acrescentando " defendemo-nos, defendemo-vos".

Volodymyr Zelensky discursou esta quarta-feira presencialmente no plenário do parlamento Europeu, em Bruxelas. O presidente ucraniano chegou esta manhã à capital belga onde vai participar também na abertura dos trabalhos no Conselho Europeu dos 27. Antes, esteve com o homólogo francês, Emmanuel Macron, e com o chanceler alemão, Olaf Scholz, em Paris. Esta segunda viagem do chefe de Estado ucraniano ao exterior desde o início da guerra, começou esta quarta-feira de manhã em Londres.

Zelenskyy tem um objetivo claro na agenda: pedir aos aliados europeus para enviarem para a Ucrânia aviões e "armamento pesado de longo alcance".

(EM ATUALIZAÇÃO)