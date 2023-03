Zelesnkyy visitou região de Kherson

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, visitou esta quinta-feira a região de Kherson, parcialmente ocupada pelas forças russas. No dia anterior, o chefe de Estado tinha estado em Kharkiv e na região de Donetsk.

Em Kherson, Zelenskyy deslocou-se a Possad-Pokrovské, uma localidade que foi destruída e esteve ocupada pelo Exército russo até à sua retirada, no final do ano passado. O presidente ucraniano visitou obras de reparação de infraestruturas destruídas pelas tropas russas.

Nas últimas semanas, os combates intensificaram-se na linha da frente e aumentou o número de vítimas quer da Rússia, quer da Ucrânia.

Um grupo de paramédicos voluntários tem desempenhado um papel importante na retirada de ucranianos feridos. Usam autocarros que foram convertidos em ambulâncias de última geração.

Kateryna Seliverstova, paramédica voluntária, diz que "este projeto é muito importante, porque ajuda a economizar recursos". Explica que conseguem "transportar seis feridos em estado grave ou moderado", enquanto "numa ambulância normal apenas conseguem transportar uma pessoa deitada".

A Rússia ocupou grande parte da região de Kherson, incluindo a capital, desde o início da invasão a 24 de fevereiro do ano passado, mas uma contraofensiva ucraniana obrigou as tropas russas a retirarem-se da parte norte, para o outro lado do rio Dnieper, em novembro passado, o que constituiu uma humilhação para o Kremlin.