Zelenskyy saúda Plano de fornecimento de munições da UE a Kiev

Enquanto o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, se desloca a Kiev, esta terça-feira, no terreno prossegue a luta por Bakhmut. Kiev diz que a batalha pela cidade é fundamental para reter as forças russas em toda a frente oriental.

A escassez de munições tem sido um desafio para a Ucrânia, pelo que a notícia de um plano de fornecimento vindo da Europa é uma espécie de luz ao fundo do túnel. A União Europeia anunciou um plano conjunto para acelerar o fornecimento e produção de munições para a artilharia ucraniana, no valor de dois mil milhões de euros.

Este é um passo estratégico. Dá-nos confiança e reforça a unidade, no que diz respeito ao progresso em direção à vitória sobre o Estado terrorista. Volodymyr Zelenskyy Presidente da Ucrânia

Os EUA também parecem ter respondido ao pedido de mais munições sob a forma de um novo pacote de Defesa no valor de 350 milhões de dólares, cerca de 326 milhões de euros.

A Rússia está a aumentar a pressão sobre as linhas de abastecimento de Avdiivka, como fez em Bakhmut. O que faz Kiev acreditar que esta cidade se pode tornar numa segunda Bakhmut, com as forças de Moscovo a avançarem.