As imagens da execução de um soldado ucraniano, desarmado, a fumar, após proferir as palavras "Glória à Ucrânia" chocaram a Ucrânia e o Presidente Volodymyr Zelenskyy prometeu vingar a morte deste novo herói e símbolo da resistência à invasão russa.

O primeiro-ministro da Ucrânia, Dmytro Kuleba, viu nesta execução, revelada num vídeo partilhado na rede social Telegram na segunda-feira, 6 de março, mais uma prova de estar em curso "um genocídio" do povo ucraniano na sombra da atual invasão russa.

O Presidente Zelenskyy dirigiu-se aos ucranianos com um pedido e deixou uma promessa.

“Um vídeo acaba de surgir mostrando como os invasores assassinam brutalmente um soldado que corajosamente lhes disse na cara: 'Glória à Ucrânia’. Quero que todos nós, juntos, em união, respondamos às suas palavras: 'Glória ao herói. Glória aos heróis. Glória à Ucrânia’. Nós vamos encontrar os assassinos", prometeu o líder ucraniano.

Após um debate na Ucrânia sobre a identidade do soldado, os serviços de segurança ucranianos colocaram um ponto final na questão e identificaram o homem como sendo Oleksandr Igorevich Matsievskyi, de 42 anos.

"Os serviços de segurança confirmaram a identidade do herói que foi baleado a sangue frio após dizer 'Glória à Ucrânia'. Os investigadores estabeleceram que o soldado ucranano que aparece no horrível video era um sniper da Brigada 119 das Forças de Defesa Territoriais, Oleksandr Matsievskyi", escreveu o Ministério da Defesa da Ucrânia no Twitter.

O Presidente Volodymyr Zelenskyy também já reagiu à confirmação da identidade e pelas redes sociais conferiu "o título de Herói da Ucrânia a Oleksandr Matsiyevsky".

"Um guerreiro ucraniano. Um homem que será conhecido e recordado para sempre. Pela bravura, pela confiança na Ucrânia e pelo seu 'Glória à Ucrânia'. Glória ao Heróii! Glória ais heróis, Glória à Ucrânia", escreveu Zelenskyy.

Aquele momento revelado na segunda-feira contrastou com as imagens dos 90 prisioneiros de guerra entretanto devolvidos pela Ucrânia à Rússia e que o Kremlin já revelou que vão regressar a Moscovo para tratamento e reabilitação.

A Ucrânia anunciou na semana passada o regresso a casa de 130 soldados que tinham sido capturados pela Rússia. Mais de metade fizeram parte da resistência de Mariupol.