Bancos arrastam bolsas europeias para o vermelho

O medo e o nervosismo voltaram a tomar conta das bolsas mundiais, devido às preocupações com os bancos. Tudo começou na Europa, onde as dúvidas sobre o Deutsche Bank fizeram as suas ações cair, arrastando consigo todo o setor bancário do velho continente.

Em Frankfurt, as ações do maior banco da Alemanha acabaram a sessão desta sexta-feira a cair quase 9%, depois de terem chegado a mergulhar 14% durante o dia.

Os principais bancos europeus caíram, arrastando as bolsas europeias. Milão caiu 2,23%, Paris 1,74%, Frankfurt 1,66% e Lisboa 1,18%.

A presidente do Banco Central Europeu e os líderes da União Europeia tentaram acalmar o nervosismo dos mercados, dizendo que os bancos europeus estão bem capitalizados e têm liquidez. O setor bancário tem sido afetado pela falência do Silicon Valley Bank e o resgate do Credit Suisse.