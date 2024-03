Gelado belga destrona os italianos no Dia Europeu do Gelado Artesanal

De Euronews

Este ano, o sabor eleito não vem de Itália, mas sim da Bélgica: Trata-se do Gaufre de Liège.

Domingo, dia 24, foi um dia especialmente celebrado por quem tem a boca doce e gosto pelos gelados, sobretudo gelados caseiros de qualidade: festejou-se o Dia Europeu do Gelado Artesanal. A data foi oficialmente instituída pelo Parlamento Europeu em 2012 "para ajudar a promover este produto e as tradições gastronómicas".

Mesmo se o centro das celebrações costuma ser Itália, pátria por excelência do gelado artesanal, desta vez aquele que foi eleito "sabor do ano" vem da Bélgica: Trata-se do Gaufre de Liège. Tem uma base neutra com baunilha e canela, decorada com manteiga salgada e um gaufre. De fazer água na boca, portanto.