O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, esteve, esta quinta-feira, a visitar a região de Kherson e celebrou a libertação de parte dos invasores russos.

Na capital da região, parcialmente retomada no final do ano passado deixou uma mensagem de esperança à população.

O presidente ucraniano ouviu anseios e ficou a par dos planos de reconstrução de infraestruturas destruídas pelas forças russas.

O rio Dnipro delimita agora a linha da frente na região, que continua ocupada em parte.

A Rússia ocupou grande parte da região de Kherson, incluindo a capital, desde o início da invasão, a 24 de fevereiro do ano passado, mas uma contraofensiva ucraniana obrigou as tropas russas a retirar-se da parte norte, para o outro lado do rio Dnipro, em novembro passado, o que representou uma humilhação para o Kremlin.

Na quarta-feira, Zelenskyy esteve em Kharkiv e na região de Donetsk.

Nas últimas semanas, os combates intensificaram-se na linha da frente e aumentou o número de vítimas quer da Rússia, quer da Ucrânia.

Zelenskyy recusa baixar os braços e continua a medir forças com Moscovo.