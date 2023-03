Líderes europeus saúdam acordo para entrega de munições à Ucrânia

Reunidos em Bruxelas, para uma cimeira de dois dias, os chefes de Estado e de Governo a União Europeia (UE) saudaram o acordo político alcançado, esta semana, entre os 27 que prevê a entrega urgente de munições à Ucrânia e, caso venha a ser solicitado, de mísseis.

O Conselho Europeu congratula com o acordo para “entregar urgentemente munições terra-terra e de artilharia à Ucrânia e, se solicitado, mísseis, nomeadamente através de aquisições conjuntas e da mobilização de financiamento adequado, incluindo através do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, com o objetivo de fornecer um milhão de munições de artilharia num esforço conjunto nos próximos 12 meses”, podia ler-se nas conclusões adotadas após a sessão de trabalho dedicada à guerra na Ucrânia.

Neste quadro, a Comissão Europeia vai avançar com uma proposta legislativa para o aumento significativo da produção industrial de munições.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, juntou-se aos líderes europeus por videoconferência, esta quinta-feira, e pediu ainda mais apoio militar para que o país se possa defender do invasor russo.

No documento das conclusões pode ainda ler-se que a União Europeia diz estar "firme e plenamente ao lado da Ucrânia” e que continuará a prestar apoio militar, político, económico, financeiro e humanitário “durante o tempo que for necessário.”

Na conferência de imprensa final do primeiro dia do encontro dos líderes europeus, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, manifestou preocupações adicionais.

"Há um tema que é especialmente importante para mim: o caso das crianças raptadas na Ucrânia. O que está a acontecer para deportar crianças é uma lembrança horrível dos tempos mais negros da nossa história. Isto é um crime de guerra”, sublinhouvon der Leyen.

A presidente da Comissão Europeia anunciou que vai ajudar a organizar uma conferência para discutir formas de garantir o regresso de crianças ucranianas levadas para a Rússia.

A organização não-governamental "Save Ukraine" tem estado a promover o regresso de várias crianças para junto das famílias. O combate às deportações ilegais para territórios sob controlo russo, diz a ONG, é uma prioridade.