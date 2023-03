Crianças ucranianas deportadas para a Rússia enfrentam um futuro incerto

Milhares de crianças ucranianas estão a ser forçadas a entrar num sistema concebido para as transformar em russas. Desde o início da invasão, no ano passado, Moscovo tem utilizado várias táticas para deslocar as crianças ucranianas para território sob o seu controlo.

As crianças que vivem com o apoio de instituições são deportadas sob o pretexto de evacuação, enquanto outras são separadas das suas famílias. Em muitos casos, as famílias enviam as suas crianças para campos em território ocupado para se refugiarem da guerra - aí, a comunicação é cortada e elas desaparecem.

A inteligência artificial está a ser utilizada para encontrar crianças e as instalações que as detêm, a polícia investiga os casos, e os membros da família têm atravessado a fronteira para trazerem fisicamente as crianças de volta.

Mas a maioria das crianças acaba em 'campos de reeducação', são adotadas ilegalmente ou acabam por se perder.

A deportação forçada e naturalização de crianças ucranianas pela Rússia foi descrita como um crime de guerra pelos investigadores da ONU e levou o Tribunal Penal Internacional a emitir mandados de captura, na semana passada, contra o presidente Vladimir Putin e Maria Lvova-Belova, a Comissária para os Direitos da Criança do país.

"Tem de ser o guardião a fazer esta viagem"

Lyudmila Motychak é uma das mães que entrou no território ocupado para encontrar o seu filho.

Em novembro, embarcou num ferry de Kherson para a Crimeia ocupada pela Rússia, para trazer de volta a sua filha de 15 anos, Anastasia. O tempo estava a esgotar-se.

Um mês antes, o diretor da escola de Anastasia convenceu Motychak a enviar a sua filha para um centro de bem-estar na Crimeia, onde poderia descansar e refugiar-se da guerra. Ela estava cética, mas "o diretor foi muito convincente", e acabou por concordar depois de ver outros estudantes a ir e voltar em segurança.

As coisas não correram como planeado.

"Primeiro, disseram que os estudantes não ficariam mais de duas semanas", disse Motychak à Euronews. "Depois, começaram a adiar a data... disseram, 'não se preocupem, eles voltarão no final de outubro, depois novembro... e ainda mais tarde".

O diretor disse então a Motychak que teria de ir buscar Anastasia pessoalmente. Pouco depois de as forças ucranianas recuperarem Kherson, acabou o contato entre a mãe e o diretor . Motychak acredita que o diretor estava a trabalhar com a Rússia, e fugiu quando o controlo mudou de mãos.

Motychak ficou assustada, mantendo-se em contacto com Anastasia através da rede social Telegram. Pediu ajuda a várias organizações. Entretanto, Anastasia contraiu varicela e foi transferida para um hospital. Para Motychak, foi esta mudança que salvou Anastasia de ser enviada para a Rússia. Pouco depois, mãe e a filha reencontraram-se.

"Na nossa opinião, [as crianças] precisam de ser fisicamente acompanhadas por alguém que tenha permissão para as levar", disse Laura Mills, Investigadora do Centro de Resposta a Crises da Amnistia Internacional, en declarações à Euronews. "Tanto quanto sabemos, tem de ser o guardião a fazer esta viagem".

Viajar milhares de quilómetros - e em última análise para o que é visto como território inimigo - é perigoso, caro e arriscado. Mas o primeiro bloqueio é muitas vezes saber onde procurar.

"Defendemos a existência de algum tipo de sistema de localização de famílias... o fardo não deve recair sobre os guardiões na Ucrânia, que têm de organizar toda a viagem", continuou Mills. "Além disso, não disse que são eles sozinhos que têm de encontrar as crianças".

"Mudanças de nome, novos passaportes, adoções ilegais"

A "linha direta 116000", a ONG Magnólia, a Save Ukraine, o portal The Children of War, entre outros, estão a trabalhar com as autoridades locais para denunciar e localizar crianças desaparecidas. Mas há limitações ao que podem fazer a partir do exterior.

"É frequentemente através de voluntários ou outras pessoas que sabem o paradeiro de alguém [desaparecido] e depois nos ajudam a entrar em contacto", explicou Mills. "Não é organizado pelo Estado russo ou pelos serviços de proteção de crianças. Idealmente, existiria contacto entre governos e informação do género: aqui estão todas as crianças que atravessaram para a Rússia durante este tempo. Mas esse tipo de troca de informação não está a acontecer".

A Rússia está a enquadrar as adoções como atos de benevolência e a divulgar vídeos de crianças ucranianas em campos de reeducação através das redes sociais. As crianças são frequentemente exibidas a cantar o hino nacional russo ou com a bandeira russa.

"Mudanças de nome, novos passaportes, adoções ilegais... estão a usá-los como propaganda, [dizendo] que estão a salvar estas crianças e a dar-lhes uma vida na Rússia", disse à Euronews Aagje Ieven, Secretária-Geral da Missing Children Europe.

"É um sistema logístico complexo que tem um elemento militarizado"

Ironicamente, a propaganda que a Rússia espalha está a ser utilizada para localizar estas crianças.

A Universidade de Yale e o programa do Observatório de Conflitos do Departamento de Estado dos EUA divulgaram um extenso relatório, em grande parte elaborado a partir de material não confidencial, como meios de comunicação social, fotografias, e publicações divulgadas pelos próprios funcionários governamentais russos.

"Nós [traduzimos] tudo o que os funcionários locais disseram publicamente sobre as suas transferências", disse à Euronews Nathaniel Raymond, Diretor Executivo do Laboratório de Investigação Humanitária de Yale.

A investigação localizou 43 centros que se estendem até à Sibéria e Magadan.

"Acreditamos que o número de instalações é significativamente superior a 43. Este é um sistema logístico complexo que tem algum elemento militarizado", acrescentou Raymond. "É disperso, diverso e extremamente grande no seu âmbito geográfico".

"Planos de transformação de crianças ucranianas em crianças russas"

Normalmente, é aplicada uma moratória às adoções durante os tempos de guerra, a fim de localizar e reconetar os membros da família.

Mas os chamados "campos de reeducação" começaram a surgir em 2014, na sequência da anexação da península da Crimeia pela Rússia - um movimento considerado ilegal pela comunidade internacional.

Depois, na primavera de 2022, a Rússia suavizou as suas regras de adoção e nacionalidade para facilitar aos cidadãos russos a adoção de crianças ucranianas sem cuidados parentais, e dar-lhes cidadania.

A organização Missing Children Europe relatou que os currículos escolares em território ocupado estavam a ser mudados para o currículo russo e alertou para um possível" plano de transformar as crianças ucranianas em crianças russas".

As adoções forçadas podem impedir a possibilidade do regresso à Ucrânia - tanto agora como a longo prazo.

"Serão despojados da sua identidade nacional, e isso é muito claramente uma violação do direito internacional", disse Mills, acrescentando que há um enorme risco de [as crianças] desaparecerem sem deixar rasto na sociedade russa". O impacto poderá ser permanente. "É uma forma de roubar uma geração". "Se não se consegue conquistá-los, tornamo-los russos".

A entrevista com Lyudmila e Anastasia Motychak foi interpretada por Salvatore Del Gaudio, Professor de Filologia e Linguística Eslava na Universidade de Salerno.