As chamas do grande incêndio florestal ativo na província espanhola de Castellón, no leste do país, continuam a não dar tréguas aos bombeiros.

Os esforços concentram-se agora na defesa do município de Montán e das zonas habitadas.

Por precaução, as autoridades evacuaram os municípios de Torralba del Pinar, Pavías, Higueras e Caudiel, devido à presença de fumo.

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, esteve na região a visitar as áreas afetadas.

Foi acompanhado pelo presidente da Generalitat Valenciana, Ximo Puig, e pela delegada do governo da comunidade valenciana, Pilar Bernabé.

Comprometeu-se a reconstruir o que se perdeu e a reparar os danos.