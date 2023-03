Para quem vai a Paris, não visitar o museu do Louvre é praticamente uma heresia, mas esta segunda-feira muitos turistas bateram com o nariz na porta.

Os manifestantes em protesto contra a anunciada reforma do sistema de pensões em França bloquearam a entrada e invadiram o edifício do museu, que alberga algumas das obras mais irónicas do mundo. O Louvre acabou mesmo por não abrir ao público.

Em comunicado, anunciou-se o encerramento desde as 09:00 da manhã de hoje por “iniciativa do sindicato dos funcionários do museu”, que faz parte da “mobilização contínua da cultura que exige marcha atrás na aumento da idade de reforma dos 62 para os 64 anos.”

França está em ebulição contra a decisão do presidente Emmanuel Macron.