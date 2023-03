Atiradora de Nashville tinha mais alvos

As autoridades norte-americanas divulgaram as imagens do momento em que a atiradora entrou pela escola de Nashville, para depois fazer seis vítimas mortais - três crianças e três adultos, entre os quais a diretora.

Audrey Hale, de 28 anos, uma antiga aluna da escola, foi abatida pela polícia. Identificava-se como transgénero. Tinha consigo um plano detalhado do ataque, que durou cerca de 15 minutos. Haveria outros alvos que ainda não foram revelados. Nas buscas efetuadas à sua casa, foram encontradas mais armas.

O presidente Joe Biden declarou que "é preciso fazer mais para travar a violência armada. É algo que está a dilacerar as comunidades, a destruir a alma desta nação. Temos de fazer mais para proteger as nossas escolas para que estas não se tornem prisões".

Os motivos são ainda desconhecidos. Os primeiros indícios recolhidos pela polícia apontam para um sentimento de revolta contra a escola que frequentou, sem mais pormenores adiantados. A Covenant School está ligada à Igreja Presbiteriana.

Biden ordenou que as bandeiras oficiais norte-americanas sejam colocadas a meia-haste até ao próximo dia 31.