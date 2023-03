Charles Michel na Moldávia para mostrar o apoio da União Europeia

O Presidente do Conselho Europeu chegou à Moldávia para discutir o caminho do país no processo de adesão à União Europeia e para garantir o apoio do bloco num contexto de uma agressão russa.

Os 27 mobilizaram mais de mil milhões de euros para apoiar a estabilidade do país. Charles Michel elogiou o empenho na implementação de reformas.

“Esta é uma oportunidade histórica para o seu país e para o seu povo, e estou absolutamente convencido de que deve ser aproveitada e que será aproveitada”, destacou Charles Michel numa conferência de imprensa conjunta com a presidente Maia Sandu.

O governo da Moldávia acusa a Rússia de tentar desestabilizar o país, mas o sentimento pró-russo não pode ser ignorado. Nas últimas semanas, aconteceram vários protestos antigovernamentais que pediram a expulsão do executivo pró-europeu.