Paquistaneses preparavam ataque contra alvo judeu em Atenas

Dois paquistaneses acusados de planear um ataque contra um edifício comunitário judeu, em Atenas, foram detidos. As detenções aconteceram porque as autoridades gregas acreditam que o ataque era iminente. Os dois paquistaneses, que terão entrado de maneira ilegal na Grécia através da Turquia, estão acusados de terrorismo.

A polícia grega disse à AFP que "o cérebro (desta célula) é um paquistanês que vive num país fora da Europa". Segundo fontes policiais que pediram o anonimato, viverá na capital iraniana.

O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, acusou Teerão de estar por detrás do plano. Em comunicado, diz que "a investigação revelou que a infraestrutura grega fazia parte de uma grande rede iraniana que operava a partir do Irão para muitos países".

A polícia grega fez buscas em Atenas e noutras regiões do país.