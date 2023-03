Emmanuel Macron anuncia plano de sobriedade para a água

Emmanuel Macron aponta à poupança dos franceses e depois do plano de sobriedade energética, apresentado em outubro, agora chegou a vez da sobriedade para a água. O Presidente francês apresentou uma lista com 53 medidas e assumiu o objetivo de reciclar 10% da água utilizada até 2030, contra menos de 1% do que acontece atualmente.

O plano prevê a introdução de tarifas progressivas para punir os maiores consumidores e um reforço de 500 milhões de euros no orçamento das empresas que gerem a utilização dos recursos hídricos.

Uma das grandes apostas passa pelo combate ao desperdício, com 180 milhões de euros previstos para reabilitação e modernização da rede pública, onde um em cada cinco litros se perde em fugas.

A agricultura é a maior consumidora de água no país, representando 58% do total. O uso doméstico representa pouco mais de um quarto da água consumida, com o arrefecimento das centrais nucleares a atingir 12% da água utilizada no país.

O ano passado a França conheceu a maior seca desde que há registos e este inverno estabeleceu um recorde de 32 dias sem precipitação no seu território. No início de março, as reservas estavam 80% abaixo do nível normal.